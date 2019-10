Detentos são deslocados para ajudar a limpar praias atingidas por óleo no Nordeste

Presidiários estão sendo utilizados para ajudar a limpar as praias atingidas por óleo em ao menos 3 estados da Região Nordeste:





PERNAMBUCO





O Diário de Pernambuco publicou em seu Twitter na manhã desta quarta-feira, 23, um vídeo que mostra cerca de 50 detentos em regime semiaberto da Penitenciária Agro Industrial São João trabalhando para limpar a praia de Barra de Jangada do óleo.





ALAGOAS





Segundo o site G1, presos também foram deslocados para limpar praias em Alagoas, detentos do sistema prisional de Alagoas, que cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto, seguiram para o litoral norte do estado, onde ajudam no trabalho de limpeza das praias atingidas pelas manchas de óleo. Os trabalhos tiveram início nessa quinta-feira (17/10/2019) e seguem até esta sexta-feira (18/10/2019). São informações do G1.





RIO GRANDE DO NORTE





Segundo o Jornal Tribuna do Norte, Uma reunião da Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap) com a Defesa Civil e Idema, na manhã deterça-feira (22), definiu colocar voluntários do regime semiaberto do Sistema Prisional à disposição para ajudar no mutirão de limpeza do óleo que atinge praias potiguares.