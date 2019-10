Dois homens morrem em confronto com policiais do Batalhão de Divisas em Crateús

Dois homens morreram num confronto com policiais militares do Batalhão de Divisas na estrada que liga os Municípios de Crateús e Quiterianópolis, a rodovia estadual CE-187, na Região dos Inhamuns (a 345Km de Fortaleza). O tiroteio ocorreu na noite do último sábado (12), por volta de 19 horas.





De acordo com as autoridades, os dois homens mortos foram identificados como Francisco Gomes Neres, 34 anos; e Sebastião Cleudir de Oliveira Sousa, 39. Os dois trafegavam em um veículo modelo Fiat Mobi Like, de placas POF-9295, inscrição de Quiterianópolis, quando teriam desobedecido a ordem de parada dada pelos policiais militares.





Ainda conforme a Polícia, os dois homens tentaram escapar, mas logo pararam o carro e teriam disparado tiros contra os policiais, que reagiram ferindo os dois. Francisco Neres e Sebastião Cleudir foram socorridos pelos próprios militares para o Hospital São Lucas, de Crateús, onde foram constatados os dois óbitos.





A Polícia encontrou no carro, dois revólveres (de calibres 32 e 38), 10 munições deflagradas e duas intactas, um celular e uma pequena quantidade de drogas (maconha).





