Dupla é capturada em flagrante pela Polícia Civil por homicídio em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), através do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, realizou, na tarde dessa terça-feira (22), as prisões em flagrante de dois envolvidos em um homicídio ocorrido na madrugada do mesmo dia. A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, foi apreendida durante a ação policial.





Leonardo de Oliveira (18) e Pedro Matheus Araújo de Oliveira (18) confessaram suas participações no crime que vitimou Francisco de Assis Félix Fernandes (35), morto a tiros. A motivação seria porque a vítima cometia delitos, como roubos e furtos, na área de traficância dos suspeitos, o que estava chamando a atenção da Polícia para a região.





Quando menor, Pedro Matheus Araújo de Oliveira, respondeu diversos atos infracionais, entre eles, um referente um homicídio ocorrido, em 2017, em uma praça pública. Por esse ato infracional, Pedro Matheus ficou 1 ano e 7 meses internado.





Taxa de elucidação





O Núcleo de Homicídios de Sobral realizou diligências incessantes desde a hora do crime, conseguindo chegar a autoria e motivação, solucionando mais um caso de homicídio em Sobral, menos de 24 horas após o fato. Assim, Polícia Civil do Ceará apresenta o índice de 50% de resolução dos homicídios ocorridos em 2019 na cidade de Sobral.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99261-3471, que é o Whatsapp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civiol/CE)