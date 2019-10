Dupla faz live para comemorar roubo e é presa ao vivo. Assista!

Após render um motorista e a filha gestante, a dupla fugiu, mas ficou engarrafada na BR-101. Eles resolveram, então, fazer uma transmissão pelas redes sociais para festejar o crime ao som de um brega-funk. Não contavam que a polícia chegaria e efetuasse a prisão em flagrante.





Dois suspeitos de assalto trocaram o brega-funk pelo passinho do “perdeu, playboy” ao vivo nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (25). Após renderem um motorista e a filha gestante no bairro de Afogados, no Recife, Lucas Miguel Oliveira de Andrade, de 18 anos, e João Vitor Claudino dos Santos, 23, fugiram no carro da família sentido Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. No entanto, ao ficarem engarrafados na BR-101, próximo ao Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), eles resolveram fazer uma transmissão ao vivo para mostrarem aos “parças” o feito. Só não contavam que a polícia estava na “cola” deles. Acabaram presos em flagrante durante a transmissão.





De acordo com a Polícia Militar, no assalto, mesmo armados, os suspeitos não foram violentos. Com eles, foi apreendido o veículo roubado com todos os pertences das vítimas, um revólver calibre 38 com três munições não deflagradas e uma pinada, além de três celulares.





A dupla foi detida por militares da Rocam e encaminhada para a Central de Plantões.

Fonte: OP9