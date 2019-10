Estudante do UNINTA fica com o primeiro lugar na III Jornada Odontológica, em Fortaleza

A acadêmica Marcelle Melo Magalhães, estudante do 4º semestre do curso de Odontologia do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Arry Rocha, teve dois trabalhos premiados com o primeiro lugar na III Jornada Odontológica do Centro Universitário Christus (Unichristus), realizada entre os dias 26 a 28 de setembro, em Fortaleza.





Sob a orientação do professor Me. Carlos Eduardo Albuquerque, a aluna conseguiu desenvolver trabalhos científicos que abordam as seguintes temáticas “Descolamento de Corpos Estranhos para o Seio Maxilar: Relato de Caso” e “Diagnóstico diferencial entre Sinusite Comum e Sinusite Odontogênica: Revisão de Literatura”.





A discente comentou sobre a alegria de ser honrada com o primeiro lugar da jornada. “É um sentimento de missão cumprida, pois foi um trabalho que levou tempo, aperfeiçoando, vendo informações que faltavam para complementar. Então, Consegui desenvolver o trabalho com muita pesquisa e ficar nas primeiras colocações”, explicou a estudante.





A pesquisa desenvolvida pela acadêmica e o orientador foi um relato de caso sobre cirurgia buco-maxilo para a categoria de cirurgia, relatando técnicas abordadas no procedimento estudado e a importância do cirurgião dentista no diagnóstico médico de sinusites.