Homem esfaqueia esposa e tenta suicídio na cidade de Santana do Acaraú

O casal foi encontrado na parte interna de um laboratório clínico em estado grave na manhã desta segunda-feira (28), sendo socorrido a uma unidade de saúde de Sobral.

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na manhã desta segunda-feira (28), no centro da cidade de Santana do Acaraú. O desempregado Francisco Clever da Silva, 49 anos, esfaqueou a esposa Maria Simone Sirino, 40 anos, em seu local de trabalho na Rua José Leônico da Ponte, no centro da cidade. Segundo declaração de testemunhas, o casal está separado e o esposo procurou a vítima em seu local de trabalho. Foram desferidos vários golpes de faca, lesionando a vítima no pescoço, peito, mão e e no braço. Logo após o acusado tentar matar sua esposa, ele tentou cometer suicídio, desferindo um golpe no próprio pescoço. As vitimas foram socorridas em estado grave para o Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto, onde receberam os primeiros socorros e em seguida, transferidos às pressas à Santa Casa de Sobral. A Policia Militar, escoltou a ambulância e encontra-se na unidade de Saúde.





Segundo declaração de uma testemunha, o casal foi socorrido pelo Sargento PM Cavalcante, ninguém viu o marido entrar no laboratório, ele decidiu entrar no local de trabalho da vítima, um laboratório de análises clinicas e perguntou a uma cliente que estava aguardando atendimento, pelo paradeiro de Simone, ainda segundo a testemunha, o PM decidiu entrar na parte interna da unidade e ao abrir a porta encontrou o casal no chão e ensanguentado. A mulher fez gestos de que precisava de ajuda, o homem estava desacordado. Rapidamente, a ambulância foi acionada e socorreu o casal.





(Tribuna dos Vales)