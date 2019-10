HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM FORQUILHA/CE

Na noite desta quarta-feira, dia 30, por volta das 20h, foi registrado um crime de morte no município de Forquilha, precisamente no bairro Alto Alegre. Um jovem identificado apenas por ''Cleilson'', foi assassinado com vários tiros na cabeça.





A vítima foi surpreendida por criminosos, que sem nenhuma discussão atiraram contra o jovem, que morreu no local.





Os homicidas fugiram em rumo ignorado.





Equipes da Polícia Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurara a autoria e a motivação do crime.





Com informações O Sobralense