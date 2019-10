HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO PARQUE SANTO ANTÕNIO, EM SOBRAL

Um crime de morte foi registrado no início da noite desta terça-feira, dia 15, na rua Santa Clara, no Parque Santo Antônio.





A vítima foi identificada como Francisco Kelliton de Oliveira (25), estava de bicicleta quando foi executada.





Segundo informações, a vítima foi executada com vários tiros de revólver na cabeça, morrendo no local. Os autores do assassinato fugiram em rumo ignorado.





Equipes da Polícia Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





42 homicídios dolosos foram registrado no corrente ano.



O corpo foi encaminhado para ser necropsiado no IML.





Com informações do portal O Sobralense