Ipueiras CE – Mulher é assassinada no distrito de Charito

O caso aconteceu nesta manhã de sexta-feira, dia 18, no distrito de Engenheiro João Tomé (Charito).





Segundo informações enviadas através do Você Repórter (WhatsApp), os supostos assaltantes chegaram em uma moto na Drogaria Santa Luiza, localizada no centro do distrito, e durante a ação executaram a proprietária do estabelecimento, conhecida por Laercia, que veio à obito no local.





A Polícia Militar do município foi acionada, e já se encontra no local.

Laercia de 43 anos era dona da única farmácia da localidade de Charito, e segundo informações, a mesma estava em sua farmácia juntamente com o farmacêutico, quando chegaram dois homens armados em uma motocicleta XRE, e passaram a efetuar disparos contra a vítima que morreu no local.





Após o crime os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. A polícia trabalha com a hipótese de ter sido um crime de execução, já que segundo informações os indivíduos não levaram nada da vítima nem do comércio. A polícia faz diligências em busca de prender os elementos que até o momento seguem foragidos.

Fonte: Nordeste Notícia