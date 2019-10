Dona Ana tinha uma barraca que vendia suco natural de guaraná nas proximidades da estação do VLT da avenida Dr. Guarany. Há aproximadamente 20 anos Dona Ana vendia suco no local. Infelizmente, a Prefeitura fez a retirada da barraca, alegando obras estruturais do VLT.





Detalhe





Dona Ana passa por um momento complicado na sua vida, ela está fazendo tratamento contra câncer de mama.