MATANÇA EM SOBRAL: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA RUA DA LAMA

Crime de morte registrado na madrugada desta terça-feira (22), nas proximidades do Parque Pajeú, bairro Alto da Brasília, em Sobral. A vítima foi identificada por Francisco de Assis Felix Fernandes, 35 anos, morava na rua Maria Alice Barreto Lima, 17, próximo ao Bar Tropical. A ocorrência foi registrada por volta da 4h, a vítima foi morta com um tiro na cabeça. Uma equipe do SAMU chegou a ser enviada para o local, mas a vítima já estava morta. Moradores da área foram quem acionaram a PM, através da Ciops. Dois homens foram vistos no local do crime.





Francisco de Assis Félix tinha várias passagens pela pela Delegacia por crime de roubo.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a motivação e a autoria do homicídio.





44 homicídios dolosos foram registrados até o momento em Sobral.





(Sobral 24 horas)