MOTOTAXISTA É VÍTIMA DE ASSALTO NO RESIDENCIAL MERUOCA, EM SOBRAL

Por volta das 07:00h da manhã da última quarta-feira, dia 23, um mototaxista foi vítima de roubo no bairro Residencial Meruoca.

A vítima pegou um "passageiro" no bairro Expectativa com destino ao Residencial Meruoca, quando o mototáxi chegou no citado bairro, o "passageiro" anunciou o roubo, subtraindo o celular, dinheiro e a carteira da vítima. O ladrão tentou roubar o veículo, mas não conseguiu.





O bandido estava armado com um revólver.





Logo após o roubo, o assaltante conseguiu fugir, tomando rumo incerto.





(Sobral 24 horas)