Mulher é multada por "dirigir" com velocidade de 710 km/h em rodovia de Brasília

Uma motorista recebeu em sua casa uma multa por dirigir acima da velocidade permitida em uma rodovia de Brasília. O inusitado é que o registro no sistema de trânsito consta que o veículo estava trafegando a incríveis e impossíveis 710 km/h.





A velocidade apontada na multa é inatingível por meios comuns pelo automóvel, um Veloster. A servidora pública Lana Albuquerque, dona do veículo, contou ao G1 foi flagrada em outubro do ano passado, mas ela só notou a infração nesta semana.

Lana Albuquerque e seu veículo (Foto: Reprodução/TV Globo)





"Achei estranho porque o documento do IPVA 2019 não chegou, então fui consultar no site do Detran e me deparei com a surpresa de que meu carro estaria a 710 km/h na Estrada Parque Núcleo Bandeirante", conta.





Além da velocidade exagerada, o documento também trazia outro dado contestável: o de que a velocidade permitida para a via era de 600 km/h – 10 vezes maior do que o limite máximo.





Para a motorista, pode ter havido um erro do sistema, com acréscimo de um zero ao final. Apesar disso, ela não descarta que dirigiu acima da velocidade, e disse que vai pagar a multa.





"Certamente posso ter passado um pouquinho acima da velocidade da via, porém, o meu carro ainda não é um avião", brinca.





Via Correio 24 horas/Fonte G1