Não houve ligação para casa de Bolsonaro no dia e hora indicados pelo porteiro. Veja vídeo

Sistema do condomínio mostra ligação às 17h13 para a casa nº 65; a casa de Bolsonaro é nº 58.

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, divulgou em sua conta no twitter um vídeo mostrando que no sistema informatizado do condomínio, ao contrário do suposto depoimento do porteiro, não registra qualquer ligação de interfone à casa de Jair Bolsonaro sobre a visita de um envolvido no caso Marielle.





“A Globo, sabendo dos fatos e podendo esclarecê-los, preferiu levantar suspeitas contra o Presidente e alimentar narrativas criminosas”, escreveu Carlos Bolsonaro em sua página no Twitter.





O filho de Bolsonaro aparece no vídeo com a tela do computador da administração do condomínio na Barra da Tijuca, onde fica a casa de Jair Bolsonaro. Ele também reside ali, por isso teve acesso ao computador. O sistema grava as ligações de interfone. Carlos inclusive exibiu o áudio para mostrar que a voz não é a do presidente.





No vídeo, Carlos aponta as anotações da visitação, arquivadas no computador, afirmando que “um simples acesso aos registros internos do condomínio mostra que no dia 14/03/2018 NENHUMA solicitação de entrada foi feita para a casa 58”, a casa do presidente.





Nesse mesmo dia, às 17h13, segundo consta no computador exibido por Carlos Bolsonaro, há apenas um registro de ligação de interfone para a casa nº 65, de Ronny Lessa, um dos suspeitos de envolvimento no crime.





Veja o vídeo feito pelo filho do presidente:

