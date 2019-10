Outubro começa com o registro de novos ataques criminosos na Região Metropolitana de Fortaleza

Mais cinco ataques criminosos foram registrados no Ceará nas últimas 24 horas. Entre os alvos dos bandidos estão dois tratores e um caminhão modelo caçamba, que foram completamente destruídos em um incêndio criminoso, na madrugada desta terça-feira (1º), no Aterro Sanitário do Município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





De acordo com a Prefeitura Municipal de Maracanaú, os prejuízos financeiros são grandes diante dos equipamentos destruídos de forma criminosa durante a madrugada de hoje. Os dois tratores, com esteira, eram utilizados na separação e compactação do lixo recebido naquele lixão. Os criminosos não foram ainda identificados e seguem foragidos.





Também na madrugada deste primeiro dia de outubro, bandidos incendiaram um salão de beleza na cidade de Paraipaba, na Grande Fortaleza. O fogo criminoso foi atado contra o salão “Hair Stayle”, situado no Centro. O prejuízo foi completo, segundo as autoridades.





Policiais da Delegacia Metropolitana de Paraipaba e do Destacamento da PM fazem diligências no sentido de identificar e prender os incendiários.





Veja a relação dos últimos ataques criminosos no Ceará:





SEGUNDA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO





1 – Caminhão incendiado no bairro Jardim Castelão/Passaré, em Fortaleza





2 – Incêndio suspeito a uma fábrica de ração animal, na cidade de Sobral





3 – Tentativa de incêndio a um ônibus no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza





TERÇA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO





1 – Incêndio no Aterro Sanitário de Maracanaú. Dois tratores modelo esteira e um caminhão-caçamba foram destruídos pelo fogo





2 – Incêndio criminoso a um salão de beleza na cidade de Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)