Ação conjunta de policiais militares da Uniseg Sobral com apoio do Raio Sobral, capturaram indivíduo acusado de ser o autor do homicídio ocorrido no bairro Sumaré na data de ontem (13), com o acusado, foi apreendida a arma utilizada no crime.





O homicida foi encaminhado a delegacia onde foram feitos os devidos procedimentos e em seguida recolhido para a penitenciária.





Fonte: Uniseg Sobral