PMs DO RAIO APREENDEM DROGAS NO BAIRRO DOM JOSÉ

Na manhã de ontem (10/10), a Equipe da Viatura RAIO 070, em patrulhamento pela Rua Raul Monte, no bairro Dom José, visualizou uma movimentação suspeita em uma residência suspeita de haver comercialização de entorpecentes.





Ao chegar no local, os policiais militares localizaram várias pedras de Crack e papelotes de Cocaína no ralo do banheiro da residência, além de dinheiro, balança e material para embalar a droga.





Mário César da Silva Faustino, 24 anos, foi preso e apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190