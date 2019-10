POLÊMICA: ESTÁ CIRCULANDO NAS REDES SOCIAIS EM SOBRAL

Circula nas redes sociais que um aluno do colégio Farias Brito Sobral, estaria planejando um ataque dentro da referida escola, ou seja, o aluno entraria armado com uma espingarda e segundo os comentários, a intenção do jovem seria fazer uma chacina semelhante a de Suzano, em São Paulo.





Os comentários provocaram uma inquietação nos pais dos alunos, que na grande maioria não deixaram os filhos irem pra escola.





A Polícia Civil de Sobral está investigando os fatos.