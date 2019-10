POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO!

A Polícia Civil de Coreaú-CE pede o apoio da população do referido município e região adjacente no sentido de denunciar onde esteja escondido o foragido da justiça de nome TIAGO FROTA GRIGÓRIO, popularmente conhecido por TIAGO DO ARTUR. Contra TIAGO há acusações de vários crimes de homicídios.





Quem tiver alguma informação sobre a localização do citado foragido, poderá entrar em contato através do WhatsApp de número (88) 988413922, esclarecendo que a identidade do denunciante será mantida no mais absoluto sigilo.