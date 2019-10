POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL FAZ GRANDE APREENSÃO DE ECSTASY

Uma investigação da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de drogas sintéticas, nesta quarta-feira (16). A ação de combate à venda e ao tráfico de drogas, ocorreu na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14), e contou com o apoio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Delegacia Regional de Sobral.

As drogas sintéticas foram apreendidas com Celio da Silva Costa (30), com passagens por tráfico de drogas e crime de trânsito, e Lucas Arruda Nascimento (20), com passagens por tráfico de drogas. As prisões são decorrentes de levantamentos policiais da DCTD serem concluídos e apontarem os infratores como suspeitos de praticarem atividade ilícita em Sobral.





O primeiro a ser preso foi Célio, que estava em sua residência, localizada no centro da cidade. Com ele, os policiais civis apreenderam 135 comprimidos de ecstasy. De posse das informações do endereço do segundo suspeito, diligências foram realizadas até a casa de Lucas, onde a Polícia o encontrou em posse de mais sete comprimidos de ecstasy e mais drogas.





Conforme as investigações, as drogas seriam destinadas para venda em festas de música eletrônica que ocorreriam na cidade. Ainda durante a ofensiva policial, foram encontras pulseiras de acesso a festas, o que corrobora com as investigações sobre o destino do material ilícito.





Ao todo, além das prisões, a Polícia Civil apreendeu 142 comprimidos de ecstasy, 2,5 gramas de maconha, uma balança de precisão, sete pulseiras de acesso às festas noturnas e um valor em dinheiro de R$ 386,00.

A dupla foi conduzida para a Delegacia Regional de Sobral junto com todo o material apreendido. Após os procedimentos sobre o fato serem realizados, eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Agora, eles se encontram à disposição da Justiça.









Denúncias





A população pode colaborar com os trabalhos investigativos repassando informações que tenha conhecimento sobre o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3472-1550, da DCTD, ou ainda para o número (85) 98895-5749, que é o WhatsApp da Divisão, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.