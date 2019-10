Polícia Civil realiza ação solidária em Itaitinga para crianças carentes

Policiais civis da Delegacia Metropolitana de Itaitinga realizaram, na manhã desta terça-feira (15), uma ação solidária voltada para crianças carentes da cidade de Itaitinga – Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12). O ato de solidariedade partiu dos próprios policiais que ficaram sensibilizados pela condição em que moradores de alguns bairros da região se encontravam.





De acordo a escrivã de Polícia Civil, Edineide Pinheiro, uma das idealizadoras do evento, a ação foi pensada desde o início deste ano, pois na delegacia existe um núcleo de atendimento às vítimas vulneráveis, onde a maioria dos atendimentos é voltado para crianças carentes da região. Edineide destacou que “a ação é uma forma de aproximar a Polícia da comunidade. Essa ação tem o intuito de levar um pouco mais de alegria para essas crianças que vivem em um estado de vulnerabilidade enorme”.





Cerca de 700 crianças dos bairros Ocupação, Angorá, Vila Machado e do Centro de Itaitinga foram beneficiadas por meio da entrega de brinquedos, lanches, chocolates e picolés. No local, dois palhaços garantiram as gargalhadas da garotada. Para o delegado titular da unidade policial, Wilson Camelo, o ato mostra o comprometimento e responsabilidade dos agentes de segurança com a população, por meio de ações sociais.





(Polícia Civil/CE)