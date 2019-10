Polícia investiga mais um crime de morte em Caucaia. Empresário foi assassinado em uma de suas lojas

Nesta quinta-feira (3) subiu para 166 o número de assassinatos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A mais recente vítima da violência naquele Município foi um empresário, dono de lojas e de uma banda de forró. Rubens dos Santos Oliveira, 45 anos, conhecido por “Salim”, foi baleado dentro de um de seus pontos comerciais no Centro da cidade e morreu minutos depois na Emergência do Hospital Municipal de Caucaia.





Segundo apurou a Polícia, dois homens invadiram a loja e um deles efetuou cinco disparos de pistola, atingido a vítima na cabeça, pescoço, ombros e tórax. “Salim” foi socorrido por uma equipe do Samu-Caucaia, mas não resistiu. Os criminosos teriam fugido do local em bicicletas e não foram ainda identificados.





Câmeras de rua filmaram a fuga dos atiradores. Policiais do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC) já estão investigando o assassinato. O corpo do empresário foi encaminhado à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Os motivos do crime ainda são misteriosos, mas segundo amigos e funcionários de “Salim”, ele era amigo da Polícia e, por conta disso, pode ter sofrido uma represália de bandidos.





Balanço





Neste ano, 166 pessoas já foram assassinadas em Caucaia. No mês de setembro foram 14 homicídios ocorridos nos seguintes bairros e comunidades: Praia do Pacheco, Nova Cigana, Cigana, Genipabu, Jurema, Conjunto Metropolitano (Picuí), Conjunto Marechal Rondon, Conjunto Araturi, Parque Potira 2, Japuara-Garrote, Carrapicho e São Miguel.





Veja os mais recentes episódios de violência em Caucaia:





1 - Na última sexta-feira (27), o corpo de uma jovem foi encontrado com marcas de tiros em uma estrada no bairro Carrapicho. O corpo permanece na Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), em Fortaleza, aguardando ser reconhecido por familiares. A jovem foi executada com vários tiros na cabeça, sendo obrigada a ficar de joelhos para ser morta de forma cruel.





2 - Na tarde de segunda-feira (30), dois sargentos da Reserva Remunerada (RR) da Polícia Militar foram baleados por bandidos dentro de um estabelecimento comercial no bairro Parque Soledade. Um deles é comerciante e o colega de farda preta serviço de segurança no comércio do amigo. Os dois receberam vários tiros de pistola 9 milímetros, numa dupla tentativa de homicídio. Ambos permanecem internados em Fortaleza. Ontem (3), dois suspeitos do crime – um adulto e um menor – foram detidos pela Polícia Militar e confessaram participação no crime.





3 - Na última terça-feira (1º), um cobrador de van do transporte alternativo, identificado como Wellington Barbosa, foi morto, a tiros, dentro do veículo em que trabalhava. O assassinato aconteceu na Avenida Principal, na comunidade de Jaupuara-Garrote.





4 - Na quarta-feira (2), uma estudante foi baleada quando seguia para a escola na companhia da mãe. A jovem de 17 anos vinha sendo ameaçada após postar uma homenagem no Facebook a um amigo assassinado há três semanas. Ana Paulina de Sousa Rocha, 17, sofreu um tiro na cabeça e está internada, em estado grave, no IJF-Centro, na Capital. O crime ocorreu no bairro do Açude.





5 – Na tarde desta quinta-feira (3), o empresário Rubens dos Santos Oliveira, 45, o “Salim”, dono de vários comércios e de uma banda de forró, foi baleado e morto por bandidos em um dos seus pontos comerciais, no Centro de Caucaia.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)