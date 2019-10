POLÍCIA MILITAR DE FORQUILHA PRENDE HOMEM ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Na noite de ontem (4), por volta das 21 horas, a Polícia Militar do Município de Forquilha foi acionada por funcionários da hospital local, informando que um homem tinha sido lesionado à faca. Os PMs deram início as diligências, chegando até a residência da irmã do acusado, na localidade de São Lourenço, em Forquilha, onde o suspeito foi localizado e preso.





O acusado foi identificado como Valter Sousa do Nascimento, 36 anos, natural de Sobral. O mesmo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante por crime de tentativa de homicídio (Art. 121, § 2°, inciso II do Código Penal).





Os Policiais que realizaram a prisão de acusado foram: Sargento Lourenço, Soldado Alberto e Soldado Washington.





