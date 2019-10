PRÊMIO UNIVERSITÁRIO UNINTA 2019: inscrições abertas para concorrer a dezenas de prêmios em dinheiro

O Centro Universitário Inta (UNINTA), através do Magnífico Reitor Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, tem a honra de tornar público o edital do Prêmio Destaque Universitário UNINTA 2019, que está com as inscrições abertas até 04 de novembro e premiará os acadêmicos em até R$ 2.000,00 (dois mil reais).





São dezenas de premiações distribuídas da seguinte forma, cada curso da instituição receberá R$ 9.000,00 (nove mil reais) para premiar os seus estudantes em três colocações, onde cada um receberá R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o professor orientador R$ 1.000,00 (mil reais).





De acordo com o edital, o prêmio tem o objetivo de contemplar os discentes dos cursos de graduação presencial, EaD e de pós-graduação stricto sensu que se destacarem em atividades de pesquisa, extensão, inovação e cultura/artes. Assim, estimulando a participação na iniciação científica e a desenvolverem cultura de reflexão sobre a prática acadêmica.





Para concorrer, os trabalhos deverão se inserir dentro das categorias sugeridas: Produção Científica, Projeto de Inovação e Produção Técnica/Cultural e exige-se ser apresentado dentro das normas da ABNT, em formato de PDF, com exceção aos trabalhos da última categoria.





Poderá se candidatar ao prêmio o acadêmico que estiver regularmente matriculado no semestre 2019.2 e não ter recebido quaisquer punições acadêmicas descritas no Regimento Geral da Instituição.