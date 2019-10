PRF apreende cerca de 140kg de cocaína escondida em caminhão na BR 222

Policiais Rodoviários Federais, em operação de enfrentamento à criminalidade, abordaram, por volta das 12:15h, no km 262 da BR 222, município de Coreaú/CE, um caminhão, ocupado apenas pelo motorista, um homem de 44 anos, que se mostrou nervoso e agitado, fora do comum, durante a abordagem. Após fiscalização minuciosa, foi encontrado escondido no veículo de carga cerca de 140 kg de substância análoga à cocaína, transportado em 140 tabletes, carga milionária do crime. O indivíduo detido, que já possuía antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, foi encaminhado, junto ao entorpecente e ao caminhão apreendido, para à Sede da Polícia Federal em Fortaleza/CE, onde será autuado em flagrante por tráfico de drogas.





(Sobral 24 horas)