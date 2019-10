PRF realiza nova apreensão de drogas em Acaraú, um suspeito foi preso

Menos de uma semana desde a ultima grande apreensão de drogas, onde no sábado (26) Policiais Rodoviários Federais (PRF), localizaram a quantidade recorde de quase 200kg de crack em Acaraú, uma nova apreensão se deu já na tarde desta quarta-feira (30).





Segundo as primeiras informações recebidas, os agentes teriam interceptado por volta das 17h00, na Avenida Nicodemos Araujo, um veiculo modelo Montana, com placa do Maranhão.





Os policiais ao desconfiarem das informações dadas pelo motorista, realizaram uma averiguação mais profunda, que, segundo os relatos, culminou na localização de drogas escondidas no tanque do veiculo.





O motorista, que seria supostamente a mula (pessoa responsável pelo transporte da droga) foi preso em flagrante e conduzido para a sede da PF em Fortaleza, para esclarecimentos.

Essa nova apreensão confirma que vem já suspeitava-se há tempos, a região do baixo Acaraú entrou oficialmente na rota do tráfico de drogas, e vem sendo usada para o escoamento de grandes quantidades de entorpecentes.