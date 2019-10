Ronda Escolar entregou doações para as criança do Orfanato Casa São Francisco

O Grupamento da Ronda Escolar, vinculado a Guarda Civil Municipal de Sobral, realizou na tarde desta quarta-feira (10), uma ação social com entrega de doações resultado da Campanha Solidária para as crianças do Orfanato Abrigo Casa São Francisco.





A Campanha, contou com a colaboração pessoal de muitos profissionais da educação da rede municipal de ensino, além dos alunos da turma do 6º Ano da Escola Maria José Ferreira Gomes, no Padre Palhano, que se empenaram na campanha e fizeram um repasse significante.





Segundo o Subinspetor Flávio, “Proporcionar alegria e segurança alimentar para essas crianças que já têm carência afetiva familiar, foi sua melhor experiência de vida. A presença da equipe da Ronda Escolar, foi mais essencial que qualquer brinquedo para cada criança. Retribuímos com o carinho”. Ressaltou o Coordenador da Ronda Escolar.





Desde a primeira semana do mês de outubro, o mês das crianças, que os agentes Subinspetores Flávio, Célio e Guarda Ricardo que compõem o Grupamento Ronda Escolar, se mobilizaram e fizeram a “Campanha solidária”, que resultou em cerca de 150 kg de alimentos que foram transformados em cestas básicas. Além de leite, fraldas, roupas, brinquedos e muita solidariedade e alegria para as crianças atendidas pelo orfanato.





Mais informações para doações:





Orfanato Abrigo Casa São Francisco

Endereço: R. Rad. Francisco Aristeu Barbosa, 577 - Alto do Cristo, Sobral - CE, 62022-400

Horário: Aberto hoje • 15:00–17:00

Telefone: (88) 3611-5403

E-mail: abrigosaofrancisco@comshalom.org(Blog do Célio Brito)