Seleção Pública para o VLT de Sobral tem vagas com salário de R$ 2.944,15 a R$ 3.404,65

A partir do próximo dia 14, maiores de 18 anos com nível médio completo que estejam interessados em atuar no Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), no município de Sobral, poderão realizar inscrição para a seleção pública. O pleito deve preencher 20 vagas provisórias de caráter operacional. As inscrições ficam abertas até dia 25 deste mês.





Os profissionais passarão, ainda, por um treinamento específico para as respectivas funções. Os treinamentos serão ministrados por técnicos da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, durante a última etapa da seleção. A contratação tem duração de um ano, prorrogável por mais um ano.





A experiência comprovada no transporte metroviário não é exigência para participar, mas é considerada um diferencial na avaliação de títulos. A primeira fase da seleção, que consiste na aplicação de uma prova, ocorrerá no dia 17 de novembro. A remuneração varia de R$ 2.944,15 a R$ 3.404,65 - incluindo salário, benefícios com alimentação e refeição, e assistência médica e odontológica.





Inscrição





A taxa de inscrição custa R$ 70. Conforme previsto em Lei, podem pedir isenção da taxa pessoas doadoras de sangue, ou que sejam inscritas no Cadastro Único de benefícios sociais do Governo Federal, servidores públicos estaduais, alunos que estudam ou estudaram em escola pública, pessoas cuja renda familiar é de até dois salários mínimos, ou pessoas hipossuficientes. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico.





Vagas





- 6 vagas para condutores;

- 4 vagas para agentes de estação;

- 6 vagas para manobradores de trem;

- 4 vagas para assistentes controladores de movimento.