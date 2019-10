Soldado da PM é preso após praticar um assalto na cidade de Barbalha

Um soldado da Polícia Militar foi preso em flagrante, na manhã deste sábado, na cidade de Barbalha, na Região Sul do estado (a 538Km de Fortaleza), logo após praticar um assalto em uma residência, juntamente com um comparsa. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas do roubo e foram autuados em flagrante. Com eles, a Polícia encontrou um simulacro de pistola.





O PM foi identificado como Douglas José da Silva, que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo motivo, roubo. Segundo a Polícia, na manhã deste sábado, após praticar o assalto, o militar fugiu do local, mas sua carteira funcional acabou caindo sem que ele percebesse.





Essa era a pista que a Polícia precisava para identificar um dos ladrões. Logo após algumas buscas, o soldado foi detido com seu comparsa e os objetos roubados foram recuperados.





A dupla foi encaminhada para a Delegacia De Polícia Civil e autuada em flagrante.





Fonte: Blog Fernando Ribeiro