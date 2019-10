Torcedor viaja 549 km e morre antes do jogo

Diego Rodrigues tinha 26 anos e comeu camarão pela primeira vez na vida; amigos venderam ingressos na porta do estádio e conseguiram R$ 3 mil para doar à família.





Um torcedor do Flamengo que viajou de ônibus de Mogi Mirim (SP) rumo ao Rio de Janeiro para realizar o sonho de ver o time do coração e conhecer o Maracanã morreu após passar mal na praia, nesta quarta-feira (23), horas antes da semifinal da Copa Libertadores entre a equipe carioca e o Grêmio.

Único sem camisa na foto, Diego Rodrigues estava no Rio para realizar o sonho de conhecer o Maraca — Foto: Arquivo Pessoal





De acordo com amigos, Diego Fernandes, de 26 anos, passou mal após comer camarão na praia de Copacabana pela primeira vez. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Segundo Leonardo Alves, de 37 anos, o amigo era apaixonado por futebol e deixa mulher e uma filha pequena.

- O Diego sempre teve o sonho de conhecer o Maraca e nunca dava certo. Estava todo mundo feliz, era uma expectativa muito grande. Agora, acabou o mundo pra nós - disse Alves.





O grupo, que embarcou de volta ao interior de São Paulo no começo da noite, após os trâmites com o serviço funerário, conseguiu vender os ingressos e vai doar o dinheiro arrecadado para ajudar a famílila de Diego. "Pagamos R$ 230 cada ingresso, e conseguimos R$ 3 mil para a famílila", contou.









Sonho





Carioca de nascimento e morando no interior de São Paulo há mais de 20 anos, Leonardo contou que ele, Diego e mais quatro amigos de Mogi Mirim se organizaram para realizar o sonho de ver o Flamengo no Maracanã depois de anos de expectativa.





- Assim que o time chegou na semifinal, combinamos de ir. Meu irmão, que mora no Rio, arrumou os ingressos. Embarcamos às 9h da noite de terça, e até fizemos uma oração antes de embarcar para abençoar a viagem. Chegamos ao Rio às 5h, tomamos café na rodoviária e esperamos o dia clarear para ir pra praia. Nossa programação era chegar na porta do Maracanã depois do meio-dia, para já sentir o clima - relata.





Na praia, o grupo de amigos, que incluiu ainda um torcedor do Flamengo de Piracicaba (SP), alugou cadeiras de praia e resolveu comer espetinhos de camarão.





- O Diego falou que nunca tinha comido camarão. Falei pra ele experimentar. Ele comeu só dois. Depois de quatro minutos, a voz dele já tinha mudado. Ele falou que a garganta estava formigando, e dois amigos nossos foram com ele procurar uma farmácia. O Diego nem chegou a atravessar a avenida em Copacabana. Acabou desmaiando - explica.





Leonardo conta que o desespero tomou conta do grupo, que foi cercado por curiosos, mas não conseguiu uma ambulância. Um vendedor de peixe é que ofereceu ajuda, e parte dos amigos subiu no baú do caminhão para levá-lo ao hospital.





- Chegamos na porta do Hospital Copa Star, e a equipe logo atendeu ele. Prestaram os primeiros socorros, levaram para a UTI, mas foi tudo muito rápido. Foi um clima muito tenso, eles fizeram o que podiam, mas ele morreu", lamentou.





Uma funerária de Mogi Mirim está a caminho do Rio de Janeiro para fazer o traslado do corpo de Diego, e ainda não há informações sobre o horário do velório e enterro.





Futebol amador





Diego era uma figura conhecida no futebol amador de Mogi Mirim. Diversos times da cidade prestaram homenagem nas redes sociais: "Hoje perdemos um grande ícone do amador de Mogi Mirim", escreveu o Atletico Mogi. Ele tinha o apelido de Shrek.





A notícia da morte de Diego repercutiu na cidade. Everton Bombarda contou que o jovem era muito querido e tinha muitos amigos.





- Momento muito difícil. Era um menino bom, ótimo filho, marido e pai, trabalhador. Infelizmente uma fatalidade. Era fanático pelo Flamengo - disse Bombarda.





(Globo Esporte)