Tragédia familiar: mãe e filho morrem em acidente de moto na estrada no Vale do Jaguaribe

Uma tragédia familiar foi registrada na região do Vale do Jaguaribe nesta quinta-feira (10). Mãe e filho morreram vítimas de um acidente de trânsito na zona rural do Município de Jaguaretama (a 241Km de Fortaleza). Os dois trafegavam em uma motocicleta, quando sofreram uma violenta queda.





O desastre aconteceu por volta de 6h30 na rodovia estadual CE-368, que liga o Centro de Jaguaretama ao Distrito de Torrões, na zona rural. De acordo com informações colhidas pelo Destacamento da PM local, a dona de casa identificada penas por Gardênia viajava na garupa da motocicleta preta, modelo Titan KS de placa HXD-7936 (CE), que era pilotada pelo filho, identificado por Jessimar.





Em uma curva da estrada, o rapaz perdeu o controle da motocicleta e os dois (mçae e filho) caíram, sofrendo pancadas na cabeça. Morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), da cidade de Russas.





Outro acidente





Na noite desta quinta-feira (10), duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em um desastre ocorrido na BR-222, na altura do quilômetro 39, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um micro-ônibus da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itapipoca colidiu na traseira de uma carreta.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria sido ocasionado no momento em que o motorista do micro-ônibus, que transportava pacientes de Fortaleza para Itapipoca, tentou desviar de um animal. O guiador e um dos passageiros ficaram feridos. O coletivo teve a parte frontal completamente destruída no impacto da batida na traseira da carreta. Os feridos foram socorridos pelo Samu-Caucaia para Fortaleza.





(Fernando Ribeiro)