Trio é capturado pela Polícia Civil com drogas e arma de fogo em Itarema

Um trio, formado por dois homens e uma mulher, foi preso com uma arma de fogo e entorpecentes, na última quinta-feira (17), por equipes da Delegacia Municipal de Itarema. O fato aconteceu no bairro Lagoa Seca, em Itarema – Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado.





Segundo informações policias, acerca do comércio de entorpecentes em Itarema, um carro de modelo Ford Ka, oriundo de Fortaleza, estaria se deslocando até o município da AIS 17, com pessoas em atitude suspeita em seu interior. Ainda conforme as apurações, os ocupantes estariam portando drogas, que seriam vendidas durante um evento festivo na cidade.

Em posse das informações, os agentes abordaram o carro na Rua Maria Rita de Moura, no bairro Lagoa seca. Esmone dos Santos Carneiro (28), sem antecedentes criminais; Paulo Henrique dos Santos (31), com antecedentes criminais por roubo; e Jhon Freire de Sousa (25), sem antecedentes criminais, foram presos em flagrante. Com o trio, foi encontrado crack, cocaína, uma droga conhecida como colméia (raspa do crack) e um revolver calibre 38 municiado.





Diante dos fatos, os infratores foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Itarema, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo compartilhada. O trio encontra-se à disposição da Justiça.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, que possam ajudar na localização de pessoas envolvidas em ações criminosas na cidade. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou ainda para o número (88) 3667-1300, da Delegacia Municipal de Itarema. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)