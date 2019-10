UNINTA e Defensoria Pública do Ceará inauguram nova sede do Projeto Laços de Família na sexta-feira, 18

O Centro Universitário Inta (UNINTA) e a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará realizam, na sexta-feira (18), a inauguração da nova sede do Projeto Laços de Família, agora localizada no centro de Sobral, na Avenida Dr. Guarany, 864. O evento terá início às 16h e contará com a presença de autoridades do poder judiciário, corpo dirigente do UNINTA, da diretoria do projeto , mediadores que atuam na região e de autoridades representantes das diferentes esferas de atuação do poder judiciário na região.





A iniciativa tem como objetivo a mediação e a conciliação de conflitos que envolvem a Vara de Família. O ‘Projeto Laços de Família: Conhecer para Amar’ foi inaugurado em 2014 e cresceu exponencialmente ao longo dos seus 5 anos de existência, tendo atendido até setembro de 2019, 883 cadastros em busca da resolução de problemas através do diálogo entre as partes envolvidas.





O Laços de Família conta com a representação da coordenação das duas entidades parceiras: pela Defensoria Pública, a Dra. Emanuela Leite, defensora pública, e pelo UNINTA a Profa. Dra. Cláudia Costa, advogada e assistente social. A equipe ainda conta com um grupo de mediadores e estagiários dos cursos de Direito, Psicologia e Serviço Social. O Laços de Família é espaço de formação de mediadores credenciados pelo Tribunal de Justiça do Ceará.









Como Funciona o Laços de Família





Podem procurar o projeto pessoas com demandas relacionadas ao Direito da Família, que não tenham condições financeiras para contratar um advogado particular. Ao menos uma das partes envolvidas deve residir em Sobral.





No primeiro momento é realizada uma escuta para identificar a demanda e quais providências deverão ser adotadas. A primeira mediação é marcada e um convite é feito para a outra parte envolvida. É oferecido também, para ambas as partes, suporte psicológico e assistencial, caso desejem. Assim, com a assistência multidisciplinar que ampare todas as necessidades dos envolvidos, será feito o caminho para encontrar a melhor solução.