Vídeo feito na noite anterior ao desabamento mostra colunas de prédio em situação precária

Em conversa por WhatsApp, um morador relatou preocupação com reforma.

Um vídeo feito no Condomínio Edifício Andrea, que desabou na manhã desta terça-feira (15) no Bairro Dionísio Torres, mostra a situação das colunas de sustentação do condomínio. Segundo o relato de testemunhas, o prédio estava em obras.





Em uma conversa por WhatsApp, um morador relatou a uma amiga estar preocupado com a reforma realizada no local.





"Estão quebrando toda e estrutura de concreto que envolve os pilares. E tão deixando só as ferragens. Não tão colocando nem aqueles apoios de ferro para as áreas de influência dos pilares. Eu to ficando muito assustado com isso", disse.





O aposentado Edilanio Martins afirmou que ouviu de um amigo morador que o condomínio estava em obras, executada irregularmente. "Tem um amigo meu que mora no prédio , o Paulão, não sei se ele estava lá, mas tem gente dentro. Ele tá em reforma, o rapaz disse que mexeram errado na coluna", disse.





Pelo menos uma pessoa morreu no desabamento. Entre 10 e 15 vítimas estavam sob os escombros.

(Diário do Nordeste)