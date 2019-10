VLT colide com caminhão de lixo em Caucaia; acidente é o 3º com trem em 10 dias

Motorista do caminhão afirmou que a cancela que deveria impedir o acesso de automóveis durante a passagem do trem não está funcionando.

O VLT que opera no município de Caucaia, na Grande Fortaleza bateu em um caminhão que trafegava pela passagem de nível na manhã desta terça-feira (8). O caso foi registrado por volta das 11h na Rua Barão de Ibiapaba, no Centro do município. Não há relatos de feridos. Foi o terceiro acidente com composições ferroviárias em 10 dias.





O Metrofor, responsável pelo trem informou que, a colisão envolvendo uma caçamba e um trem da Linha Oeste, não houve vítimas. O órgão disse também que um boletim de ocorrência será aberto pela Cia para eventual necessidade de reparação de danos materiais. A empresa reforçou ainda que deixar de parar o veículo antes de atravessar via férrea representa grave infração de trânsito, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito.





O vendedor, Douglas Rodrigues, que trabalha próximo ao local, afirmou que, por falta de sinalização, o condutor do caminhão não percebeu a aproximação do trem. “Aqui no local, onde aconteceu o acidente não existe sinalização. O motorista que passa pelo trecho não percebe a aproximação do trem que sai da estação de Caucaia”, denunciou.





Devido ao acidente, parte da estrutura externa lateral da frente do trem, feita de fibra, ficou danificada. A frente do caminhão, bem como a lateral do veículo, também teve avarias. Ainda segundo o vendedor, assustados, alguns passageiros deixaram o trem com a ajuda de pessoas que testemunharam o acidente.





Cancela danificada





Em nota, a Prefeitura de Caucaia informou que o motorista do caminhão é funcionário de uma empresa terceirizada da coleta de lixo e não sofreu ferimentos. De acordo com o condutor, a cancela que deveria impedir o acesso de automóveis durante a passagem do trem não está funcionando. "Além disso, ele não teria ouvido o aviso sonoro de aproximação do trem", disse a prefeitura.





Este foi o terceiro acidente com composições ferroviárias em 10 dias em Fortaleza e na Região Metropolitana. No dia 28 de setembro, dois Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) colidiram frontalmente no cruzamento da Avenida Aguanambi com Avenida Bartolomeu Gusmão, no bairro de Fátima. Os maquinistas ficaram presos às ferragens e cerca de 37 passageiros tiveram ferimentos.





Já nesta segunda-feira (7), um acidente entre um trem de carga e um caminhão deixou duas pessoas feridas em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 5 horas, na Rua Germano Franck, no Bairro Parangaba.





(Diário do Nordeste)