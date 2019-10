Ação conjunta das Polícias Civil e Militar resulta na prisão de autor de roubos em Massapê

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Massapê, em parceria com policiais militares do Comando Tático Rural (Cotar), resultou na prisão em flagrante de Carlos Eduardo Lucas Silva (20), por roubo. A prisão ocorreu, na manhã desta terça-feira (8), na cidade de Massapê, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14).





Carlos Eduardo, que atende pela alcunha de “gaguinho”, vinha realizando assaltos na cidade. Após ter roubado um supermercado na cidade, na última semana, a Polícia Civil tomou conhecimento do fato e iniciou diligências com a intenção de capturar o suspeito. No último domingo (6), o Cotar recebeu informações que Carlos Eduardo, acompanhado de mais dois indivíduos, praticou outro assalto, desta vez em uma farmácia. Ao tomar conhecimento do fato, a equipe do Cotar, em parceria com a Polícia Civil, seguiu as buscas para capturar o trio de infratores.





Após diligências, as equipes chegaram, na manhã desta terça-feira (8), até a residência de Carlos Eduardo, localizada no bairro Manivão. Ao adentrar no local, o suspeito foi localizado e ao ser indagado sobre o ocorrido, confessou o crime. “Gaguinho” apontou os outros dois suspeitos de participarem dos assaltos ocorridos na cidade. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Carlos Eduardo, que já tem diversas passagens por roubo. O suspeito foi conduzido para unidade prisional, onde ficará a disposição da Justiça.





Denúncias





A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ressalta que a população pode ajudar no trabalho policial repassando informações que levem à captura dos demais envolvidos nas ações criminosas. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3643-1026, da Delegacia Municipal de Massapê, ou ainda pelo (88) 99866-6960, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e anonimato são garantidos. A Delegacia Municipal de Massapê segue com as investigações sobre o envolvimento de suspeitos em práticas ilícitas.





(Polícia Civil)