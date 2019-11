Avó da menina vítima de abuso sexual em creche foi babá dos filhos de Ivo Gomes

Dona Maria da Glória Bento, avó da criança que foi vítima de abuso sexual na creche do Grajaú, foi babá dos filhos de Ivo Gomes quando ele morava em Fortaleza. Ela lembra que sempre cuidou muito bem das crianças, que andavam com segurança para onde quer que fossem. “Hoje, minha neta está precisando de ajuda e não conta com qualquer apoio da Prefeitura” .





Quando questionado por ouvintes, em sua última entrevista ao vivo no Programa Izaías Nicolau, da Rádio Tupinambá, no dia 14 deste mês, se referindo ao caso da menina de três anos de idade que apontou um funcionário da creche onde ela estudava como seu abusador, o prefeito Ivo Gomes (PDT) afirmou: “O que Prefeitura tinha que fazer, que é dar apoio psicológico à família, está sendo feito”. Mas a família nega que esteja recebendo apoio divulgado pelo gestor municipal.





Sem apoio





“Até agora, nós não recebemos nenhum apoio psicológico, como diz o prefeito. Tudo o que foi feito até aqui, foi iniciativa minha e da minha filha, mãe da menina. Minha neta passou a ter pesadelos com monstros. Acorda assustada, vez ou outra”, lamenta Maria da Glória Bento, avó da vítima, e explica. “Quase todo dia, vejo minha filha chorar pelos cantos, depois da notícia que a Justiça negou a prisão preventiva do homem que só trouxe tristeza para dentro da nossa casa”. A família acompanha a tramitação do caso pela 3ª Vara Criminal, em Sobral.





Repercussão





Após aprofundada investigação de fatos e sua divulgação, no que diz respeito às diversas denúncias de abusos sexuais dentro de escolas da rede pública de ensino do município de Sobral, o assunto ganhou outra esfera. A edição de segunda-feira (19), do jornal Diário do Nordeste trouxe em uma reportagem de três páginas, alguns dos casos investigados pela equipe do Sobral Post.





A reportagem cita a violência sofrida por um menino de 10 anos de idade, vítima do professor que o estuprava seguidas vezes. Depois da denúncia levada a público pela avó da criança, e sua repercussão, o menino teve atendimento pelo município, sendo encaminhado ao Hospital Albert Sabin para exames. De acordo com o Conselho Tutelar, o garoto iniciou atendimento psicológico, juntamente com a família.





Segundo a Secretaria de Educação de Sobral, o acusado cumpriu 60 dias de afastamento e apresentou laudo médico, por meio do INSS, para tratar da saúde. Na esfera criminal, o inquérito segue tramitando na Justiça com pedido de aumento de prazo. Esse e outros casos de assédio a crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar no município também foram pauta de reportagem veiculada no Jornal CTV 1ª Edição, do Sistema Verdes Mares, nessa mesma segunda-feira, com o título “Casos de abuso sexual dentro de escolas de Sobral”.





Direitos Humanos





O conselheiro tutelar Sândalo Linhares, que tem acompanhado de perto a angústia dessas famílias, avalia como positiva a força que as notícias têm alcançado. “Posso dizer que as denúncias se fortificam, porque são todas verídicas. Sobre a situação da criança de três anos, pelo meu conhecimento, ela não tem recebido assistência nenhuma por parte do poder público, segundo a família. Nesta terça-feira, 19, Sobral recebe a visita, ao longo do dia, de membros da Secretaria de Diretos Humanos de Brasília, que vieram saber mais sobre os casos. A visita inclui reuniões com a Secretaria de Educação do Município, o Conselho Tutelar, a Promotoria e o Ministério Publico. Isto, de certa forma, é um resultado positivo”, reforça.





Veja matéria publicada na TV Verdes Mares:

