CASA SUSTENTÁVEL DE PAPELÃO FICA PRONTA EM 24H E DURA 100 ANOS

Imagine uma casa sustentável feita de papelão, que é construída em tempo recorde (apenas 1 dia), pode ser transportada para qualquer lugar e tem uma durabilidade incrível de 100 anos. Pois é, este projeto existe!





CASA SUSTENTÁVEL DE PAPELÃO: EXISTE MESMO?





Sim, e o responsável por isso é o estúdio de design holandês Fiction Factory. Embora existam apenas 12 unidades fabricadas atualmente – todas na Europa – os responsáveis querem popularizar o conceito para o mundo inteiro.

Com durabilidade de 100 anos e garantia de 50, essa casa é três vezes mais sustentável que as populares de alvenaria, e tem um baixo custo, cerca de 25 mil euros (91 mil reais). Além de móvel, ela é montada em blocos passo a passo e fica pronta em cerca de 24 horas. O tamanho é variável e ela ainda pode ser desmontada sem problemas.

Mas como ela pode durar tanto tempo sendo de papelão? Segundo os desenvolvedores, o segredo para a casa sustentável resistir a ventos e chuvas é uma supercola que une as diversas camadas do material, coberto posteriormente com madeiras ou outra opção mais resistente à escolha do proprietário.





E para quem pensa que o imóvel é desconfortável, está muito enganado: é possível fazer tudo dentro da casa, tarefas normais do dia a dia como tomar banho e descansar.





Fonte: Blog da Arquitetura