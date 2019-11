Cinco quilos de maconha são apreendidos pela Polícia Civil em veículo

Uma investigação coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do 16° Distrito Policial (DP), resultou na apreensão de cinco quilos de maconha, no bairro Passaré, Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza. O material estava em um fundo falso de um veículo conduzido por um suspeito, que foi preso em flagrante. O fato ocorreu na segunda-feira (4), mas as informações foram divulgadas nesta quinta-feira (7) pela delegacia distrital.





O carro, onde os entorpecentes estavam, foi localizado após uma investigação de cerca de um mês, que visava o combate ao tráfico de drogas na região. Por meio de diligências, os policiais civis identificaram e abordaram um Fiat Siena de cor prata, que era conduzido por Matheus Aquino de Oliveira (22) – sem antecedentes criminais.

Na presença dos policiais civis, o homem ficou muito nervoso. Com isso, os agentes realizaram uma busca no automóvel, o que resultou nas apreensões de cinco quilos de maconha, que estavam escondidos em um compartimento secreto por trás do banco traseiro do Siena. Diante dos indícios de participação na atividade ilícita, Matheus foi conduzido ao 16° DP, onde foi ouvido e autuado em flagrante por tráfico de drogas.





Fonte: Polícia Civil/CE