CRUELDADE: FILHO MATA A PRÓPRIA MÃE A PAULADAS EM ITAPAJÉ/CE

Na tarde desta sexta-feira, dia 22, foi registrado um crime de morte na cidade de Itapajé.





Um homem identificado apenas por Beto assassinou a pauladas a própria mãe, identificada apenas até o momento por Mariazinha. O sinistro aconteceu por volta das 14h50, no Bairro Conjunto São Cristóvão, nas proximidades da Escola Municipal Roque Silva Mota. As primeiras informações dão conta de que a polícia já capturou o acusado, que será encaminhado para a delegacia regional em Itapipoca. Em breve novas atualizações sobre este caso.

Com informações do Portal do Mário Almeida