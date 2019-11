DENÚNCIA DO INTERNAUTA: SOBRAL ABANDONADA!

Internauta denuncia o abando em que se encontra a rua Pedro Aguiar Carneiro, no Bairro Domingos Olímpio.

Veja a denúncia na íntegra:

"Solicitamos a prefeitura de Sobral o reparo da rua Pedro Aguiar Carneiro, no Bairro Domingos Olímpio, no trecho por trás da escola Cirão, pois moradores reclamam do abandono, pois as ruas todas estão esburacadas, falta de iluminação pública, árvores sem poda e lixo acumulado, então pedimos ao prefeito providencias."