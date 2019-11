Dona de sex shop em Sobral faz paródia de forró para vender pênis de borracha e vira celebridade

Vanessa Moura fez uma paródia da música Vendedor de Minhoca, do Brasas do Forró, e ganhou diversos clientes após a repercussão do vídeo.

A proprietária do Sex shop Discreta&sensual, localizado na cidade de Sobral, Ceará, virou celebridade na região e também em outros estados ao fazer uma paródia da música vendedor de minhoca, cantada pelo grupo Brasas de Forró. A comerciante trocou o minhoca por "piroca" e divulgou o vídeo da paródia nas redes sociais. No vídeo ela mostrava o Dildo, que é um pênis de borracha. A publicação ganhou mais de sete mil visualizações e Vanessa passou fazer parcerias com outros estabelecimentos.





Poucas horas o vídeo era compartilhado por proprietárias de sex shop de outros estados e ganhou novos seguidores. Nos últimos dias, a comerciante chamada Vanessa Moura passou a divulgar, além de sua loja, outros serviços como bronzeamento de biquíni de fita e, neste sábado, Dia de Finados, a venda de flores. Ela têm recebido inúmeras solicitações de outros estados do Brasil e convites para participar de lives e eventos.





Vanessa tem um jeito diferente de vender e possui o próprio pênis de plástico que chama de "Mozão". Ela divulga vídeos em que aparece em uma costureira fazendo roupas para o dildo. Além disso, a empreendedora do mercado erótico também apostou na parceria com o motel Diplomata Motel, localizado em Sobral. A iniciativa da música rendeu várias parcerias. Em uma das publicações ela agradece a todos que compartilharam o vídeo e comenta que fez o vídeo porque naquele dia, estava precisando vender o material.









A repercussão foi tanta que a vendedora revelou que conseguiu vender praticamente todo o estoque. Nas redes sociais, a empreendedora também fala sobre empoderamento feminino e os benefícios de obter um vibrador.





Fonte: O Povo