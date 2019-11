Dono de caminhão incendiado na CE-257 calcula prejuízo superior a R$ 100 mil

Algumas horas após o incêndio que consumiu completamente um caminhão com botijões de gás, motoristas que passavam em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, na CE-257, em Santa Quitéria, na manhã desta terça-feira (12), se surpreendiam com o estrago causado pelo fogo. As labaredas chegaram a atingir uma altura de 20 metros, suficiente para bloquear o tráfego de veículos e deixar a área totalmente destruída.





O proprietário do caminhão, o comerciante Antonio Elice Camelo, afirmou em entrevista a uma rádio local que teve perda total com o veículo, que não possuía seguro, nem a carga de quase 500 botijões, avaliada aproximadamente de R$ 100 mil.





O posto também ficou bastante danificado, com os vidros das janelas quebrados, parte do teto que desabou, instalações elétricas deterioradas, além de computadores, cadeiras, mesas e outros objetos que estavam no local. A área ficou isolada até a chegada da Perícia Forense. A Voz de Santa Quitéria esteve no local conversando com os policiais, que garantiram que, mesmo com o incidente, as atividades continuarão enquanto o prédio deverá passar por reforma, ainda indefinida.





A causa do incêndio ainda será apurada. O motorista José Aglailson Galdino e a sua esposa conseguiram sair do caminhão a tempo e não se feriram.

Veja mais sobre: Policia

Fonte: Portal A Voz de Sta. Quitéria