Egressa do UNINTA tem artigo publicado em periódico científico da USP

A nutricionista Ana Gleyciane de Lima Rocha, egressa do Centro Universitário Inta (UNINTA), teve seu artigo científico “Consumo de cromo e estado nutricional de universitários em Sobral, Ceará, Brasil” publicado na Revista de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). A pesquisa é fruto do seu trabalho de conclusão de curso (TCC), defendido em julho de 2018 e orientado pelo Prof. Me. Jorge Luis Pereira Cavalcante.





Segundo o Prof. Jorge Cavalcante, “a pesquisa foi importante para iniciar um diálogo científico sobre o consumo dietético do cromo, fato ainda pouco presente no meio acadêmico nutricional, diferentemente do que ocorre quando se ingere esse mineral na forma de suplemento isolado ou combinado com outros micronutrientes, como algumas vitaminas e certos minerais.”





O estudo foi realizado nas dependências do UNINTA com acadêmicos do curso de bacharelado em Nutrição. Os participantes colaboraram decisivamente para a finalização da investigação e seu respectivo sucesso.





Para a nutricionista Ana Gleyciane, a parceria com o orientador e a dedicação e persistência de ambos foram fundamentais na concretização do trabalho. “Foi muito desafiador. O Prof. Jorge me deu a ideia e eu abracei. Sempre fui uma pessoa determinada e venci o desafio proposto. Consegui finalizar, apresentar e ver que minha dedicação valeu a pena, não tem preço. Minha família sabe de todas as dificuldades que passei.”





“Estou muito feliz e agradecida em saber que nosso trabalho foi reconhecido. Gostaria de ver resultados reais com meus achados, mas isso é para outro momento. O primeiro trabalho nunca será esquecido. Virão outros, se Deus conceder”, finaliza Gleyciane.





Enquanto orientador, Jorge ainda ressalta sua satisfação com os resultados das pesquisas realizadas. “Isso é mais uma prova da qualidade dos TCCs desenvolvidos pelos alunos de Nutrição do UNINTA, pois, somente este ano, os egressos orientados por mim já publicaram oito artigos em vários periódicos brasileiros, incluindo a Revista Formar Interdisciplinar do UNINTA.”