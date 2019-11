Enem 2019: veja os materiais que você não pode usar no dia da prova

Cuidado: caneta azul no gabarito pode gerar eliminação!

Quem acha que candidato bem preparado é aquele que leva tudo quanto é tipo de material escolar para o dia da prova pode tomar um susto no Enem. Diferentemente de alguns vestibulares, como o da Unicamp, que permite até régua no dia da prova, o Enem restringe bastante os materiais permitidos durante a realização do exame.





Lápis, borracha, régua… nada disso poderá ser usado, e deverá ficar dentro do saco plástico lacrado caso o candidato leve no dia. Para fazer a prova, somente caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente. Preencher o gabarito com outra cor de caneta gera eliminação, já que o leitor que faz a correção da prova só reconhece a cor preta. Já o material de cor transparente é exigido para que o candidato não guarde nenhum tipo de “cola” no tubo.





É bom lembrar que, embora a caneta preta seja o único material permitido, não existe limitação do número de canetas! Inclusive, o recomendável é levar uma ou duas de reserva em caso de falha.





Se já quiser arrumar seus materiais para a prova lembre-se de levar ao menos duas canetas pretas e passar bem longe de lápis, borracha, régua, calculadora e afins.





Cuidado redobrado com o celular





O Inep oficializou no edital do Enem deste ano as regras acerca de celulares durante a aplicação da prova. A partir de agora, qualquer toque de celular (seja de alarme, ligação ou outros) que forem emitidos mesmo com o aparelho lacrado dentro do saco plástico resultará na eliminação do candidato. Nas edições passadas já havia a orientação para desligar os celulares, mas, em caso de toque, as ocorrências poderiam ser discutidas caso a caso.





(Guia do Estudante)