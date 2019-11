Fim de semana com 12 assassinatos. Em Itapajé, usuário de drogas matou a mãe a pauladas

Doze pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana. De acordo com os registros dos organismos da Segurança Pública, seis pessoas foram mortas na Grande Fortaleza e outras seis no Interior. Entre os casos de homicídios, um deles chamou a atenção das autoridades. Foi um caso de matricídio. Uma idosa de 74 anos foi morta, a pauladas, pelo próprio filho, que acabou preso em flagrante logo após o fato.





O crime de morte aconteceu no começo da tarde da última sexta-feira (22), por volta de 14 horas, na cidade de Itapajé (a 125Km de Fortaleza), quando a aposentada Maria Moreira de Andrade foi morta pelo filho, Antônio Alberto Moreira da Silva, 34 anos, conhecido como “Beto”. O caso aconteceu na casa da vítima, no bairro Esmerindo Gomes.





De acordo com a Polícia, “Beto” é usuário de drogas e pressionava diariamente a mãe para obter dinheiro e comprar drogas. Cansada de ser ameaçada e agredida pelo filho, ela alugou uma casa próxima da sua, para “Beto” morar com a companheira. Mesmo assim, as agressões continuavam. Na tarde de sexta-feira, ele invadiu a casa da mãe a matou enquanto ela almoçava. Logo depois da fuga, o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.





Mais crimes





Além de Itapajé, outros seis Municípios registraram crimes de morte no fim de semana. Os assassinatos aconteceram em Quixeramobim, Trairi, Paracuru, Limoeiro do Norte e Juazeiro do Norte.





Em Limoeiro do Norte, Carlos Eduardo Torquato, 19 anos, foi executado, a tiros, na noite do domingo (24), no Sítio Bonfim.





Em Juazeiro do Norte, Edson Santos Silva, 29, foi assassinado no bairro do triângulo quando seguia a pé para casa.





Rodrigo da Silva Bento, 24 anos, foi morto, a tiros, dentro de casa, na manhã de sexta-feira (22), no bairro Jaime Lopes, na cidade de Quixeramobim.





Em Paracuru, no Litoral Oeste do estado (a 100Km de Fortaleza), um homem identificado até o momento apenas por “Buiú”, foi morto a golpes de faca em plena praça, onde aconteciam os festejos de aniversário do Município.





Em Trairi, José Valdenir dos Santos, 40 anos, foi assassinado a facadas na localidade de Emboaca. Dois suspeitos foram detidos.





Crimes na Grande Fortaleza





Dois homens foram mortos, a tiros, na noite do domingo (24), quando estavam na calçada de uma residência na Rua 21 do Conjunto José Walter, em Fortaleza. Eles assistiam o jogo de futebol na TV quando foram baleados e mortos por um homem que fugiu do local em uma bicicleta. O criminoso seguiu em direção ao condomínio Cidade Jardim.





O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã de sábado às margens da BR-116 (Rodovia Santos Dumont), em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O cadáver estava crivado de balas e foi encaminhado para a Pefoce.





Na localidade de Ladeira Grande, em Maranguape, um homem foi assassinado, a tiros, na calçada de um bar, na tarde de sábado. A Polícia suspeita de um “acerto de contas”, por outros crimes ocorridos recentemente naquele Município.





Na Pajuçara, Distrito do Município de Maracanaú, um homem foi morto, a tiros, na porta de casa. O crime aconteceu na tarde da última sexta-feira (22).





Um jovem foi assassinado, na noite do domingo, na Travessa Joel Monteiro, na comunidade conhecida como Morro do Ouro, localizada entre os bairros Jacarecanga e Farias Brito, na zona Central de Fortaleza. Há suspeitas de que o crime esteja ligado a outros assassinatos ocorrido recentemente no mesmo local, onde um vendedor de motocicletas foi executado a tiros.





(Fernando Ribeiro)