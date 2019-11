FORAGIDO DA CADEIA DE SOBRAL É PRESO EM VIÇOSA DO CEARÁ

Uma operação realizada pelos Policiais do CPRAIO na zona rural de Viçosa do Ceará resultou na captura de um foragido da Cadeia Pública de Sobral. A ofensiva aconteceu na manhã do sábado (02), na localidade conhecida como “Sítio Comum”. FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PEREIRA, tem antecedentes por tráfico de drogas e tentativa se homicídio.





De acordo com informações dos policiais que realizaram a prisão, ele estava foragido da cadeia de Sobral desde novembro de 2018.





O homem foi conduzido a Delegacia de Tianguá onde agora está novamente a disposição da Justiça.





(Ibiapaba 24 horas)