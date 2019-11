Gilmar Mendes é homenageado na Câmara dias após ser alvo de protestos

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi homenageado pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (20) com a Medalha Mérito Legislativo, a mais importante honraria concedida pela Casa. A solenidade ocorreu três dias depois de Gilmar ser alvo de manifestações pelo País - em 2019, o número de pedidos de impeachment de ministros do STF atingiu recorde. Também receberam a honraria o general Eduardo Villas Bôas, o jornalista Glenn Greenwald e Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica."





(Gazeta do Povo)