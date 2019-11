Brasil cria mais de 70.800 empregos com carteira assinada em outubro

O Brasil ultrapassou a marca de 70.800 mil empregos com carteira assinada em outubro. A informação consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (21) pelo Ministério da Economia.





De acordo com o balanço, cinco dos oito setores da economia tiveram resultado positivo. O destaque no mês ficou com o comércio, responsável por quase 44 mil novas vagas. O setor de Serviços ficou com 19.123 novas contratações, a Indústria de Transformação, com 8.946, a Construção Civil com 7.294 e o setor da Extrativa Mineral com mais 344 novos trabalhadores.





Por outro lado, apresentaram saldo negativo os setores da Agropecuária, com 7.819 demissões, Serviços Industriais de Utilidade Pública, com baixa em 581 postos, e Administração Pública com menos 427.





As cinco regiões do país tiveram saldo positivo em outubro, com destaque para a Região Sul, com a geração de mais de 27.300 novas vagas. Os dados do Caged mostram também que outubro foi o mês com o menor número de desligamentos mediante acordo entre empregador e empregado deste ano.





(CN7)