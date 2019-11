HOMEM ACUSADO DE PARTICIPAR DA CHACINA DE PAU D`ARCO FOI PRESO EM IBITINGA/SP

Foi preso na segunda-feira, 18, na cidade de Ibitinga-SP, o criminoso identificado como José Roger da Silva Souza, (36), natural de Fortaleza-CE. ROGER é acusado de participar diretamente na maior chacina já registrada no município de Sobral-CE, ocorrida em abril de 2015, na localidade de Pau D´Arco. As vítimas foram amarradas, amordaçadas e mortas.





Vítimas





Emily Farias, de 15 anos, o namorado e primo dela, Geovane Nascimento, Maria de Jesus da Silva, 53 anos, Aureliano da Silva Ribeiro, 21 anos, Patrícia Farias da Silva, de 30 anos e Benedito Gomes da Silva, de 39 anos, este ultimo era vizinho da família.









Prisão





Foi abordado por uma composição da policia militar, o acusado apresentou documentos falsos em nome de JOSE MARCOS DE OLANDA, porém acabou caindo em contradição.





ROGER recebeu voz de prisão, em seguida foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil mais próxima, onde foi apresentado para a realização dos procedimentos legais.





Com informações do portal Vale do Acaraú 24h